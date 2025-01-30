塔台曾問直升機是否見到客機　特朗普質疑為何不轉向

美國太平洋西南航空一架客機周三（29日）晚上準備降落華盛頓列根國家機場時，與一架陸軍黑鷹直升機在半空相撞爆炸失事，美媒公開機場控制塔通訊紀錄。

紀錄顯示，塔台人員在事故前數分鐘詢問客機機師能否降落在較短的33號跑道，機師回答可以，塔台人員於是批准降落。在事故前不到30秒，塔台人員詢問涉事直升機是否看到即將抵達的客機，不久後再向直升機發出無線電呼叫，指示直升機從客機後方經過。幾秒後，兩架飛機相撞。

通訊語音捕捉客機墜毀時的聲音，包括從塔台傳來響亮的「噢」一聲。塔台隨即通知其他飛行員，指33號跑道末端的進場位置發生事故，機場將停運，如果想返回登機口，強烈建議與所屬航空公司協調。一名飛行員則向塔台人員確認發生事故，看到波多馬克河對岸的火光。

總統特朗普在自家社交平台Truth Social提出質疑，指客機正沿着完美且正常的航線進場，直升機長時間直直地飛向客機，當時是晴朗的夜晚，飛機有燈光，「為甚麼直升機不上升，不下降，也不轉彎。為甚麼控制塔不告訴直升機該怎麼做，而是問他們是否看到了飛機？」他直指：「這是一個看起來應該可以避免的糟糕情況。不好！！！」