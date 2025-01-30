客機軍機相撞　境內16年來最致命空難

當得悉親人乘搭美國航空公司編號587航班遇難後，死者家屬舉止表現憂傷，要由他人扶持。（Getty Images圖片）

美國航空一班編號5342航班周三（29日）晚上在華盛頓列根國家機場附近上空，與另一架陸軍黑鷹直升機相撞，已打撈多具遺體，屬當地過去16年來最致命空難。以下是美國2001年發生911恐襲後最嚴重空難：

●2009年2月12日

美國科爾根航空一班編號3407航班降落紐約州水牛城時撞毀，機上49人及地面1人死亡。

●2006年8月27日

美國康姆航空一班編號5191航班從肯塔基州列克星敦的機場起飛不久後墜毀，機上49人死亡。

●2005年12月19日

美國卓克斯海洋航空一班編號101航班在佛羅里達州邁阿密海灘墜毀，機上20人死亡。

●2004年10月19日

美國Corporate Airlines一班編號5966航班降落密蘇里州柯克斯維爾的機場時墜毀，機上13人死亡。

●2003年1月8日

美國全美快運航空一班編號5481航班在北卡羅萊納州夏洛特起飛不久後墜毀，機上21人死亡。

●2001年11月12日

美國航空一班編號587航班從甘迺迪國際機場起飛不久後在紐約墜毀，機上260人及地面5人死亡。