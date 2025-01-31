撞機空難67人全罹難　特朗普 : 悲劇不應該發生

美國華盛頓列根國家機場周三（29日）發生客機與黑鷹直升機在空中相撞空難。總統特朗普(30日)早上在白宮舉行記者會，證實稱沒有生還者，機上67人全罹難，他為死難者默哀片刻，並表示聯邦航空管理局、國家運輸安全委員會和美國軍方將展開全面展開調查，找出災難原因，確保類似事故不再發生。當局尚未公布有關墜機原因的任何細節。

特朗普透露了撞機細節，指稱直升機以「令人難以置信的糟糕」角度飛行，又指涉事客機「一切都正確」，並且進入正規飛行軌道，「出於某種原因，我們有一架直升機處於相同的高度，但飛行角度卻非常糟糕糕」。他聲稱這架直升機具有「停止、上升、下降或轉彎的能力」，但它「的行為與所告知的某些相反」。特朗普猛烈抨擊美國聯邦航空管理局監管不力，並指前總統奧巴馬和拜登削弱了對航空安全的監管。他說在第二任期上任後已簽署了「恢復最高標準的空中交通」的行政命令，他表示，「悲劇不應該發生」。

意外涉及一架載有64人的客機及一架載有3人的美軍黑鷹直升機，據報客機上乘客包括在堪薩斯州威奇托營的美國花式溜冰員、教練和家屬。