【東方日報世界視線】報復特朗普加稅　歐盟謀孤立美國

面對美國總統特朗普威脅，若歐盟不增加購買美國的石油和天然氣，以達致有效削減歐盟對美國的貿易順差，將對歐盟入口美國的貨品加徵關稅，歐盟委員會主席萊恩已公開表明，歐美政府可以就貿易順差問題作協商，但不應用加徵關稅來傷害雙方的貿易往來。

歐盟目前面對的能源供應問題，首先是烏克蘭已於今年1月1日起，關掉俄羅斯經烏國通往歐洲的天然氣管道；另一個威脅是卡塔爾政府表明，若歐盟執行法例規定卡塔爾油氣生產不能涉及強迫勞動、環境破壞，否則會面臨罰款，卡塔爾將停止對歐盟供氣。

至於對美貿易，歐盟已想辦法減少對美國市場的依賴，歐盟和墨西哥政府於1月17日達成新的自由貿易協定，使歐盟農產品可以進入墨西哥市場，同時放寬歐盟在墨國的投資，以及進入其服務業和電訊市場，歐盟亦可從墨西哥進口極需要的自然礦產資源。

此外，歐盟亦將和南美的「南方共同市場」建立自由貿易協定，這會加強歐盟和南美洲的貿易，使雙方約7億人口受惠，歐洲有90%貨品可免稅入口「南方共同市場」國家，尤其是歐洲汽車業如今陷入困境，獲減稅進入南美市場以解困，可減少對美國市場的依賴。不過，貿易協定須獲歐洲議會通過，法國為阻止南美廉價農產品湧入歐洲，可能會有所拖延，但這只是一種姿態，目的是討價還價，為歐盟國家的農民爭取補貼。

面對美國對歐盟加徵關稅的威脅，歐盟其實還有報復招數。目前法國、意大利、奧地利、丹麥、波蘭、葡萄牙、西班牙等國，已對美國的資訊平台如谷歌、臉書，以及電商平台亞馬遜加徵數位服務稅，將來亦大有機會成為歐盟整體的加稅措施，以報復特朗普對歐盟揮舞加稅大棒。

至於能源方面，歐盟對昂貴的美國天然氣非常不滿，但短期內無法擺脫對其依賴，然而鑑於俄烏戰爭有機會終結，歐盟不少反戰及反通脹的黨派，開始鼓吹俄烏議和，並撤銷對俄羅斯能源的制裁，這方面特朗普肯定不會配合。不過，從歐盟正在美國以外開拓新的市場，說明歐盟已在另尋出路，擺脫對美國市場的依賴，並暗中對美國實行「斷鏈」及孤立其經濟。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻