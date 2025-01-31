逾27萬顆珠子陪葬　揭5000年前女性有崇高地位

一班來自西班牙與英國及美國考古學家，早前在西班牙西南部一座距今約5,000年歷史墳墓，發現由貝殼製成、世界上有紀錄以來最多出土帶孔珠子，總數超過27萬顆，或揭示當地女性古時在社會中擁有強大地位。研究成果周三（29日）已發表在國際科學期刊《科學進展》。

該座墳墓位於塞維利亞附近，其中一個墓室藏有20具遺體，包括15名女性，擺放大部分珠子。它們覆蓋遺體大片區域，加上穿孔內植物殘留物，表明曾被線串成某種精緻、閃閃發光服裝，例如兩件全身串珠束腰外衣、裙子及其他形狀不明衣服或布料。

研究人員估計，即使不計從海邊收集貝殼時間，每顆珠子需要串珠工匠使用11分鐘製作，如製成服裝則需10人每天工作8小時，耗時206天，即約7個月時間完成，生產工作量遠遠超過現今生產一件高級服裝所需工作量。

研究主要作者、塞維利亞大學史前史教授聖胡安（Garcia Sanjuan）認為，串珠禮服很重且非常昂貴，相信墓內女性生前出席特殊場合或特殊儀式才會穿着，顯示她們在社會或宗教地位非常重要，不過未知當時是否屬於母系社會。