魯比奧今起訪巴拿馬及中美洲 抗衡中國

美國國務院周五（1月31日）公布，國務卿魯比奧周六（2月1日）至下周四（2月6日）訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加共和國，與相關國家的領導人會面，將討論堵截非法移民湧入美國、遏制中國在中美洲的影響力，以及巴拿馬運河問題。今次是逾一個世紀以來，首次有國務卿選擇傳統上屬於「美國後花園」的中美洲作為上任後首次外訪地。

國務院聲明指，魯比奧今次外訪是要推動總統特朗普的美國優先政策，促進區域合作，實現核心共同利益，包括制止非法和大規模移民、打擊跨國犯罪組織和販毒者的禍害、對抗中國、深化經濟夥伴關係，以及促進地區繁榮。國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）補充，行程不僅意味美國想要建立新的合作夥伴關係，本質更是與最親近的人建立長期關係。

魯比奧周五受訪時表示，將保證在特朗普政府4年任期內，美國對巴拿馬運河的利益會更有保障。現時中國公司已遍布巴拿馬，特朗普已經明確表示想接管巴拿馬運河，訊息已表達得非常清楚。

在巴拿馬斯間，魯比奧將視察運河並與該國總統穆利諾會面。美國國務院拉丁美洲問題特使克拉弗-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）指出，在前幾屆巴拿馬政府執政期間，中國在運河周圍的存在完全失控，這不是穆利諾的錯，但他現在必須處理，這是巴拿馬政府必須處理的國家安全問題。克拉弗-卡羅內續稱，中國企業和參與者在運河區的存在感愈來愈強，涉及港口、物流、電訊基礎設施等領域，對美國、巴拿馬乃至整個西半球的安全構成威脅。