韓要求DeepSeek交代如何處理個資　台禁公務機關使用

中國初創公司DeepSeek近日推出以低成本開發的人工智能（AI）模型，引發爭議。南韓個人資料保護委員會周五（1月31日）要求DeepSeek官方交代如何處理用戶個人資料。台灣數位發展部亦發聲明，禁止公務機關使用DeepSeek。

南韓個人資料保護委員會表示，DeepSeek在南韓的用戶劇增，引發各種憂慮，委員會將依回信內容等進行考量，必要時會採取調查。

台灣數發部指出，禁用DeepSeek產品是為了避免使用者相關資料或諮詢被有資訊安全疑慮的產品傳送。DeepSeek AI服務為中國大陸產品，運作涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害台灣資安產品。依台灣行政院及所屬機關或機構使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得提供涉及公務應保密、個人及未經機關或機構同意公開的資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題。

此前，其他國家也對DeepSeek提出類似質疑。意大利個資保護局正詢問DeepSeek AI系統的訓練資料來源。法國資訊與自由全國委員會也表示，會向DeepSeek官方了解其AI模型的運作方式及資料保護風險。