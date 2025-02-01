涉為華竊密　美聯儲局前高級顧問被捕

美國司法部周五（1月31日）披露，美國聯儲局前高級顧問羅傑斯（John Harold Rogers）因涉嫌合謀竊取政府商業機密、為中國謀利而被捕。

63歲的羅傑斯被指在2010至2021年擔任美國聯邦儲備委員會國際金融部高級顧問期間，為中國從事間諜活動。起訴書顯示，從2018年起，羅傑斯涉嫌索取機密信息，包括經濟數據和有關利率審議的敏感信息，然後假裝在中國教書，把信息傳遞給與中國情報和安全機構合作的同謀者。羅傑斯假裝在山東大學教書，與假扮成研究生的同謀者合作，並在酒店房間舉行的秘密會議分享上述機密信息。他在中國期間獲得約45萬美元（約351萬港元）的報酬，還收到同謀給他提供的禮物、前往中國的機票，以及他在中國期間的住宿、餐飲和去海灘度假的費用。

此外，羅傑斯涉嫌試圖通過電郵獲取兩份電子表格副本，其中包含屬於聯儲局的專有信息。他同時為指定的理事尋求秘密經濟數據集和簡報，以及有關聯邦公開市場委員會和即將發布的敏感信息。他竊取或試圖竊取至少6項商業機密，包括2018年一個題為《國際經濟話題》的簡報、2019年一份載有聯儲局一名成員簡報筆記的文件，以及一份包含聯儲局相關信息的電子表格。

羅傑斯於2020年接受聯儲局質詢時，在獲取和傳遞敏感信息、與同謀的聯繫等問題上說謊。他被控合謀從事經濟間諜活動和做虛假陳述，最高可分別判囚15年監禁和罰款500萬美元（約3,900萬港元），以及判囚5年。