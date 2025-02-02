俄軍空襲烏多地增至12死　能源設施遭破壞

烏克蘭官員上周六（1日）指，俄羅斯軍隊當天動用大量無人機和導彈襲擊烏國境內多個地區，造成至少12人喪生，大量民宅與能源基礎設施受損。

烏克蘭內政部表示，一枚俄國導彈擊中烏克蘭中部城市波爾塔瓦的一幢住宅大樓，導致8人死亡、10多人受傷。社交網相片可見住宅大樓的高層受損，冒出濃煙。波爾塔瓦市政當局聲稱，當地約有18幢住宅大樓、1間幼兒園以及能源基礎設施遇襲受損。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市則遭到無人機襲擊，哈爾科夫市長指出，無人機攻擊造成1人死亡、4人受傷。哈爾科夫州州長席尼胡波夫稱，俄軍動用6枚導彈和17架見證者（Shahed）自殺式無人機鎖定當地的天然氣基礎設施與其他設施。

同樣位於烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy），當地官員指稱，有3名警員在蘇梅州一座村莊的街道巡邏時遭遇俄軍空襲而身亡。

烏克蘭總統澤連斯基於通訊軟件Telegram發文寫道，俄羅斯在夜間使用各種武器襲擊烏國多個城市，例如導彈、攻擊無人機及航空炸彈。他指：「每次這樣的恐怖攻擊都證明，我們需要更多軍援來抵禦俄羅斯恐怖行徑。」