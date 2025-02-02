日本戰敗80周年　石破茂促審視發動戰爭原因

日本首相石破茂上周五（1月31日）在眾議院預算委員會會議表示，審視日本為何發動戰爭非常重要。他引用前首相田中角榮的話稱，「我擔心有一天，那些經歷過戰爭的人不再是日本的中心」。

石破茂指隨著時間流逝，親歷戰爭的人不復存在，擔憂過往歷史會逐漸遺忘，但他沒有透露會否在日本戰敗80周年發表談話。石破茂在日前「東京全球對話」研討會指出，使用「終戰」一詞會錯看事情本質。時任首相村山富市、小泉純一郎及安倍晉三，分別於戰敗50周年、60周年及70周年首相談話。

共同社報道，防衞大臣中谷元擬下月29日赴硫磺島，出席日美聯合舉行的悼念儀式，或成為7年來首位出席的防衞大臣。儀式從戰後50周年的1995開始舉辦，中谷元曾於2015年防衞大臣任內，與時任厚生勞動大臣相鹽崎恭久一起出席儀式，開閣僚先河。硫磺島是小笠原群島之一，位於東京以南約1,250公里處。美軍於1945年2月登陸硫磺島，與日軍激戰約1個月，日軍陣亡約21,900人，約7,000美軍死亡。