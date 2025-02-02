加向1550億加元美貨徵25%關稅　促用本土貨

美國總統特朗普上周六（1日）頒令對加拿大、墨西哥和中國進口貨品實施關稅，加拿大總理杜魯多宣布分階段向總值約1,550億加元（約8,307億港元）美國貨開徵25%關稅，涉及酒類、木材及塑膠等。墨西哥總統辛鮑姆則指，該國有A計劃、B計劃、C計劃應對，並已指示經濟部長啟動B計劃，向美國進口商品加徵關稅。

特朗普簽署行政命令後，杜魯多隨即在社交平台「X」發文指已與各省省長和內閣會面，將與辛鮑姆通話。他強調不希望出現此局面，但加拿大已經準備好。他其後召開記者會，宣布周二（4日）起對300億加元（約1,608億港元）美國貨徵稅，然後21天內進一步對總值1,250億加元（約6,699億港元）美國貨徵稅，項目包括美國啤酒、葡萄酒、波旁威士忌、傢具、木材和塑膠。他呼籲加拿大改用本土貨，杯葛進口的美國佛州橙汁、肯塔基州波旁威士忌，不要到美國度假。

辛鮑姆表示，墨西哥已採取行動減少非法移民越境赴美和芬太尼走私，美國應記住徵收關稅對該國經濟的影響。

美國候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上周六較早前曾致電加拿大政府，預知通知華府當日將落實關稅行動，並再次提名及美方關注芬太尼問題。至於墨西哥政府，美方沒有事先通知，甚至在公布文件後也沒有通報該國。