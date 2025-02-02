空難黑鷹直升機飛行過高　或訓練秘密護送路線

美國華盛頓列根國家機場上周三（1月29日）有美國航空客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞墮河，造成67人死亡，截至上周六（2月1日）已打撈出42具遺體。最新調查發現，兩機撞擊時飛行高度為91米，代表黑鷹直升機飛行高度超出61米的航道限制。英國傳媒報道，黑鷹直升機當時沿秘密核心軍事任務路線飛行，訓練在美國遭受襲擊時護送高級官員至安全地點。

國家運輸安全委員會（NTSB）上周六召開記者會公布，從客機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀復原數據顯示，客機撞擊時高度為91米，誤差正負7.6米。但初步資料顯示，機場控制塔紀錄黑鷹直升機撞擊時飛行高度為61米，與客機黑盒數據有出入。NTSB官員強調機場控制塔紀錄尚未得到證實，至於黑鷹直升機飛行員當時是否佩戴夜視鏡，以及夜視鏡是否與事故原因相關仍在調查。資料確認，控制塔在空難前兩分鐘提醒黑鷹直升機注意美國航空客機，客機在撞擊前曾試圖爬升。

另外，美國陸軍公布黑鷹直升機最後一名遇難士兵身份，她是來自北卡羅萊納州達勒姆市的洛巴奇（Rebecca Lobach）上尉，2019年起擔任正規陸軍航空軍官，指派至維珍尼亞州貝爾沃堡第12航空營。軍方最初應死者家屬要求不公開身份，其後因家屬同意而公開洛巴奇姓名。軍方此前確認另外兩名遇難士兵身份，至於罹難客機上60名乘客和4名機組人員姓名尚未正式公布。

對於黑鷹直升機當時執行的任務，國防部長海格塞斯上周四（1月30日）在白宮記者會上確認，他們「正在進行年度例行訓練，在標準走廊上進行夜間飛行，以確保政府任務的連續性」。貝爾沃堡第12航空營前成員鮑曼（Bradley Bowman）證實，該營負責協助運送高級領袖離開華盛頓特區，前往隱藏地點。鮑曼曾在美國911恐襲當天負責接載時任副防長沃爾福威茨前往五角大樓。