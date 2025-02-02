美徵關稅業界意見不一　加國工會反對

對於美國上周六（1日）起加徵加拿大及墨西哥商品關稅，當地業界意見不一，加墨兩國業界則表明反對，甚至促請政府採取報復措施。

美國汽車協會主席布倫特（Matt Blunt）重申，任何符合《美墨加協定》汽車及零部件應獲免除加徵關稅，又指國內汽車製造商為了達到上述協定要求而投資數十億美元，其競爭力不應遭到關稅削弱，關稅只會提高在美製造汽車成本，阻礙勞動力投資。美國鋼鐵工人聯合會主席麥考爾（David McCall）更批評，關稅不僅傷害加拿大，更威脅美加兩國產業穩定。

相反，美國消費者品牌協會副主席馬德雷基（Tom Madrecki）表明支持特朗普提倡「美國優先貿易政策」，不過指出加徵加墨進口貨品關稅或導致價格上漲，以及美國出口商遭到報復，期望加墨領導人與特朗普合作，保護消費者獲得價格合理產品，藉此撤銷關稅。

至於加拿大汽車工人工會Unifor指摘，特朗普向加拿大工人發動經濟戰爭，國家須快速反擊，工會領袖佩恩（Lana Payne）說：「對於如此嚴重攻擊，加拿大人會要求政府作出回應。我希望美國人現在能理解加拿大人憤怒，我們應是美國最親密盟友，人們正試圖理解為甚麼會發生這樣事情。」墨西哥國會眾議院領袖蒙雷亞爾（Ricardo Monreal）形容是國家獨立以來受到最猛烈攻擊之一，不能接受美方單方面決定，雙方將成為輸家。