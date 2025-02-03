攻入俄庫爾斯克　烏軍姦殺婦女處決平民

俄羅斯偵查委員會上周五（1月31日）指，烏軍曾在庫爾斯克州一條村落強姦並殺害8名婦女，另有至少14名平民遇害。

烏軍去年8月攻入庫爾斯克，佔領俄羅斯波列奇諾耶村（Russkoye Porechnoye）。俄軍上月收復村莊後，在多個地下室發現多具腐爛及殘缺不全屍體。偵查委員會公布審問戰俘法布里先科（Yevgeny Fabrisenko）的片段，他隸屬烏軍第92獨立突擊旅，去年9月28日至翌月3日部署俄羅斯波列奇諾耶村，11月轉移陣地時落單被俄軍偵察兵生擒。法布里先科供稱，連長明確下令「清洗」村內的俄羅斯平民。布里先科承認與同袍強姦多名婦女後迫令她們跪下，再朝後腦開槍處決。其餘死者包括11名男子和3名老婦，其中6人綁起來關進地下室後投擲手榴彈炸死。

法布里先科表示，村莊外圍處於烏軍火力控制下，任何試圖逃跑的人會受到射擊，因此村民無法逃跑。法醫專家稱，大部分死者身上有槍傷和彈片傷，部分人手臂和膝蓋骨折，顯示他們生前受到殘酷對待。紅十字國際委員會發言人拒絕評論個案，但指被佔領土上的平民應該根據國際法受到保護免受酷刑和殺戮。