【東方日報世界視線】兩黨陷權力鬥爭　令美國現冷內戰

特朗普是美國政治發展的產物還是先鋒？親民主黨的政論家往往指摘特朗普是右派、法西斯主義者及侵犯社會平等及公義，而一切正由列根主義開始。

列根於1981年在總統就職典禮上提出「政府並不是解決問題的方法，政府本身才是問題所在。」他的小政府主張被認為是反對政府對社會群眾有所承擔，所以是違反社會公義。當時正值美國霸權如日中天，兩黨在國際上共同合作支持貿易自由，以及美國與西方盟友把持國際秩序。

不過，隨着美國經歷2008年金融海嘯的經濟打擊，美國政府又介入伊拉克、阿富汗、利比亞和敍利亞戰爭，均只增加國債負擔而弄不出成果，疊加2020年美國新冠疫情大爆發，在當地經濟空洞化和社會衰敗下，出現嚴重毒品問題、槍擊事件不絕、非法移民及罪案增加。兩黨便開始互相推卸責任、妖魔化、醜化和攻擊對方。如今共和黨與民主黨之間只存在缺乏基本政治互相尊重的權力鬥爭。

拜登政府4年的執政，利用主流傳媒散播謊言，掩蓋了推動北約東擴而引發俄烏戰爭，直至下台仍然拱火及不承認烏克蘭已經瀕臨潰敗，更不敢面對好戰帶來龐大赤字支出，所造成的社會落後及貧困災難。特朗普領導的共和黨因此一直推動對政府債務開支封頂，並強調停止援烏以打擊拜登政府，當然此舉被拜登政府譴責是在影響政府正常運作，以及令美國在國際上顏面盡失，國際領導及經濟地位受損。

特朗普今次再掌管白宮，政治手段變得更極端，他聲稱其第一個任期，是代表美國民眾心聲發聲，如今他再上台成為他們的戰士及化身正義，是被虧待及被出賣的民眾的報復手段。其明顯要打擊的對象是民主黨及拜登集團。另一邊廂是民主黨引發激烈的群眾運動，聲稱特朗普政府是在顛覆民主制度，引發內戰，民主黨要組織起來對抗。

這一切說明美國政府這8年已經淪為民主與共和兩黨你死我活的鬥爭。特朗普要面對的，是更嚴峻的兩黨對抗，鬥爭最終恐造成「國家離婚」（National Divorce）、紅州對藍州的「冷內戰」（Cold Civil War）狀態。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻