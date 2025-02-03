維省遭暴風雨及極端高溫衝擊　1.4萬戶仍停電

澳洲維多利亞省在周日（2日）一夜間遭遇暴風雨與極端高溫的雙重衝擊，導致數萬戶停電，墨爾本西北部泰勒斯湖地區因雷擊引發房屋火災。

報道稱，維省吉朗附近的威爾遜角測得時速109公里的強風，多個風暴系統在短短半小時內向謝爾福德地區傾瀉了25毫米的暴雨。在墨爾本南部，弗蘭克斯頓地區遭遇強風和大雨，而莫寧頓半島的圖特加魯克更是降下罕見的大冰雹。

維省森林消防管理局首席消防官哈德曼表示，截至周日下午3時，全省已記錄超過8,000宗雷擊。維省消防救援局透露，當地時間周日凌晨0時45分左右，閃電擊中墨爾本西北部泰勒斯湖的一幢住宅，引發大火。火勢迅速蔓延至鏡閣街區房屋屋頂，並導致部分坍塌。當時屋內有兩人，所幸安全逃生，但房屋遭受嚴重損毀。受惡劣天氣影響，周一（3日）凌晨約1.4萬戶仍未恢復供電。

與此同時，極端熱浪仍在持續，維省部分地區氣溫持續攀升。預計維省西北部和西部的馬利、威梅拉地區，以及北部多個城鎮周二（4日）最高氣溫將達攝氏40度，其他大部分地區氣溫也將在攝氏30度以上，進一步加劇火災風險。