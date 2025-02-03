加公布首階段對美報復關稅清單　謀打擊共和黨州份

美國周二（4日）起對來自加拿大、墨西哥、中國商品開徵關稅，加拿大周日（2日）公布第一階段報復性關稅商品清單，21天後再公布第二階段商品清單；墨西哥則會於周一（3日）公布反制措施詳情。美媒指，加拿大和墨西哥的策略是對共和黨州份進行「精確打擊」，確保美國人都感受到關稅的痛苦。

加拿大將分兩階段對總值1,550億加元（約8,210億港元）美國貨開徵25%關稅，財長勒布朗公布第一階段關稅清單，涉及1,256項商品，佔整體進口美國貨17%，總值約300億加元（約1,589億港元），周二與美國關稅同步生效。佔比最大的是化妝和身體護理商品，總值35億加元（約185億港元）；電器和家居用品佔34億加元（約180億港元）；紙製品30億加元（約159億港元）。部分是來自共和黨州份的商品，例如肯塔基州生產的威士忌、佛州橙汁、南卡羅萊納州的電器。

第二份清單將包括乘用車、卡車和巴士、鋼鐵和鋁製品、水果和蔬菜、航空航太產品、牛肉、豬肉、乳製品等，總值約1,250億加元（約6,621億港元）。

加拿大沒有對美國石油和天然氣徵關稅，這項措施可對美國產生更大影響，提高美國消費者成本，但因主要石油產地艾伯塔省一直反對，而總理杜魯多想統一戰線。安大略省和卑詩省會加入「戰線」，會針對美國葡萄酒、烈酒和蘇打水的銷售，其中安大略省是美國酒精飲料的最大買家之一。

為減輕對本國工人和企業的影響，加拿大政府啟動減免程序，讓加拿大企業可以申請特殊減免關稅。同時，如果美國繼續對加拿大徵收不合理關稅，加方將考慮採取其他措施，包括非關稅選擇，所有選項都擺在桌面上。一名加拿大高官批評美國關稅是非法的，違反兩國的自由貿易協定和世界貿易組織條款，會考慮採取法律行動。