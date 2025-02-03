傳DeepSeek繞開英偉達框架　準備適配國產GPU

內地初創公司DeepSeek近日推出以低成本開發的人工智能（AI）模型，引發關注。內媒周一（3日）引述消息報道，DeepSeek在研發大模型時繞過了美國晶片巨頭英偉達的「護城河」、軟硬件整合技術統一計算架構（CUDA），準備適配國產GPU，令美企感到很大威脅。

CUDA是一種通用編程框架，允許開發者利用英偉達的GPU計算。北京航空航天大學副教授黃雷受訪指出，如DeepSeek真的繞過了CUDA，可直接根據GPU的驅動函數做一些新開發，從而實現更細粒度的操作。分析指，CUDA會導致訓練模型時損失一些靈活性，DeepSeek的做法相當於繞過硬件對訓練速度的限制，意味其他模型需訓練10天，DeepSeek只需5天。

消息人士透露，DeepSeek擁有一些擅長寫PTX語言的內部開發者，假如之後使用國產GPU，其在硬件適配方面將更得心應手，只要了解這些硬件驅動提供的一些基本函數接口，就可以仿照英偉達GPU硬件的編程接口去寫相關代碼，從而讓自家大模型更容易適配國產硬件。