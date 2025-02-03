台稱美凍結外援屬暫時　彼此是夥伴非競爭者

美國總統特朗普日前下令國務院暫停大部分對外援助並重新評估，包括對台軍援。台駐美代表俞大㵢周日（2日）回應指，美方向台代表處解釋這只是暫停，並非刪除或取消。至於特朗普擬對半導體加徵關稅，並再度點名晶片製造業都跑到台灣，俞大㵢則強調台灣是美國夥伴而非競爭者。

華盛頓華埠周日舉行春節遊行，俞大㵢在遊行結束後接受媒體聯訪。俞大㵢指出，美方行政部門向台代表處解釋，新政府剛上台，希望確認這些對外援助沒有違反特朗普政府的政策，不是針對哪些國家，而是要統一了解之前政府提供的援助是否符合現在的政策立場。至於暫停多久，他稱美台「彼此有了解」，代表處一向不討論被凍結對台軍援項目相關細節。

俞大㵢另表示，代表處一直跟美方說明，台灣生產的半導體不是拿來賣的，而是生產鏈的一部分，台美在半導體產業的合作關係良好，會持續跟美方溝通。他強調，台美的夥伴關係持續增強，代表處會向美方表達，台灣在人工智能等科技產業有堅強的實力，也是美國不可或缺、可靠、能讓美國再次壯大的夥伴。對於特朗普政府會否檢討依晶片法提供台灣晶片製造龍頭台積電的補助金，他直言美方會如何調整，目前仍不明朗。