中國工商界反對美加徵關稅　內媒斥為轉移國內矛盾

美國以鴉片類藥物芬太尼等問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅。中國貿促會周日（2日）發布消息指，中國工商界對此深表遺憾、堅決反對。內地官媒則指摘，美方此舉背後實為轉移國內矛盾的政治操弄，不僅違背事實，不會起到威脅效果，反而將反噬美國自身經濟利益與全球禁毒合作。

內地官媒引述內部人士指，中國一直在積極幫助美國解決芬太尼問題，實際上美國芬太尼問題根源在於當地製藥業過度營銷、醫療監管漏洞及社會毒品文化。美國政府將重點放在對外國「甩鍋」和加徵關稅威脅上，內部人士分析認為這是在掩蓋對國內利益集團監管不力，並借關稅轉移公眾對公共衞生危機的問責；對華加徵關稅將使美國製造業、農業等多個行業的生產成本大增，最終將轉嫁給消費者。美國若持續單邊行動，不僅削弱其在國際禁毒合作的影響力，還可能引發其他國家對美國單邊主義政策的反感和抵制。

中國貿促會批評，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，將使大量美國企業和消費者為此埋單，破壞中美正常經貿合作，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，不利解決自身問題、中美雙邊關係以至世界經濟發展。該會強烈呼籲美方立即糾正錯誤做法，同中方相向而行，與各國加強合作，為兩國乃至全球工商界實現互利共贏營造良好國際環境。