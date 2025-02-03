美徵附加關稅　華擬談判恢復首階段貿易協議

美國總統特朗普下令周二（4日）起對進口中國商品徵收10%附加關稅，美國《華爾街日報》周一（3日）引述知情人士指，中國政府準備與華府展開貿易談判，重點討論重啟中美於2020年達成的首階段貿易協議。

報道指，中方視今次的附加關稅為特朗普的施壓手段，並非北京無法容忍的最大壓力。為準備與美方開展談判，中方的初步建議會集中在恢復中美首階段貿易協議，再次提出增購美國農業、能源和製造業產品，並要求允許購買中方所需商品，包括美國晶片及其他科技產品。中美首階段貿易協議於特朗普首個總統任期達成，要求中國在兩年內額外採購2,000億美元（約1.56萬億港元）美國商品和服務，但中方未能履約。

中方其他計劃包括提出增加對美國電動車電池等領域的投資，再次承諾不會貶值人民幣以取得競爭優勢，承諾減少芬太尼前體化學物出口。同時，北京有意把中國字節跳動旗下的短片分享平台TikTok視為商業問題，中國政府不會介入，讓字節跳動自行跟有意收購TikTok的美國投資者談判，但不知中方是否願意放棄TikTok的演算法。

美媒指，中方上月出席特朗普就職禮時，曾向美方表明願意討論TikTok、芬太尼和貿易問題。