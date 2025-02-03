合成酵母基因組完成拼圖　奠定人造生命里程碑

科學家調整了酵母菌的SynXVI染色體（圖），讓它在較高溫環境下也能正常生長。

美媒周日（2日）報道，澳洲麥夸里大學領導的國際研究團隊日前在合成生物學領域取得重大成就，成功完成創建世上首個合成酵母基因組中最後一條染色體，相當於拼上了最後一塊拼圖，為未來開發更高效且永續的生物製造系統，應對氣候變化與疾病挑戰開創新契機。

團隊運用CRISPR等先進基因編輯工具識別並糾正影響酵母生長的遺傳錯誤，使酵母菌在高溫下仍能用甘油作為能量來源，從而進一步生長。團隊在過程中發現，遺傳標記位置不當會意外干擾必需基因表現，影響細胞正常運作。基於這一發現，團隊合成了名為SynXVI的染色體。

今次成果標誌國際酵母基因組合成計劃完美收官，該計劃旨在重新設計並合成釀酒酵母的全部16條染色體，為人類首次嘗試從頭設計合成真核生物基因組。至此借助該合成染色體一些功能，科學家將能創造出更具韌性與適應力的生物體，為基因組工程在農業、醫藥與材料科學等領域應用奠定基礎，是合成生物學的重要里程碑。相關研究已發表在國際學術期刊《自然通訊》。