控制聯邦支付系統權限　政府效率部停向承包商付款

美國富豪馬斯克率領的政府效率部日前獲得財政部聯邦支付系統的訪問權限，馬斯克周日（2日）在旗下社交平台「X」發文指會停止向承包商付款，以根除政府腐敗和浪費。

聯邦支付系統包含納稅人、承包商和受益人的敏感資訊，過去一直受到嚴格控制，通常是各個機構根據國會撥出的資金而批准或拒絕撥款。馬斯克於上周六（1日）證實，政府效率部已獲得聯邦支付系統的訪問權，又聲稱團隊發現財政部的付款審批官員總是被指示批准付款，包括向已知的欺詐組織或恐怖組織撥款。

參議院財政委員會民主黨籍成員懷登（Ron Wyden）表示，已獲悉財政部長貝森特（Scott Bessent）把聯邦支付系統全面訪問權限授予政府效率部。他已致函貝森特，要求對方解釋馬斯克團隊取得聯邦支付系統存取權限的理由，強調沒有任何理由允許公然無視法律的政治人物訪問敏感且關鍵的系統。

另據知情人士透露，總統特朗普早前下令暫停大部分對外援助後，美國國際開發署約60名高級職員因拒絕服從命令而被停職。馬斯克周一（3日）表示，國際開發署存在嚴重問題，已與特朗普討論，雙方均同意關閉該機構。