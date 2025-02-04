【東方日報世界視線】挽救產業崩塌　歐謀棄美政策

自從今年1月1日烏克蘭關掉已經運作50年的俄氣輸歐管道，匈牙利由於最依賴俄氣供應，如今要開啟儲備，荷蘭期貨市場天然氣價格在1月急升20%，另外還有斯洛伐克及奧地利，也因依賴俄氣而謀求補救，但苦無對策。

今個歐洲冬天較上一個冷，陰天及無風日子亦多，使風力及太陽能發電大打折扣，完全顛覆了過去認為綠色能源的可靠度，使歐盟要重新調整能源政策。歐盟除了禁制海路運輸俄羅斯液化天然氣及石油到歐盟國家，亦禁制了海路運煤。

這些政策每6個月便會重新檢討，更規定要所有歐盟成員國一致通過才能繼續生效，如今將遇到更多成員國反對，匈牙利正因失去80%天然氣及65%原油供應，總理歐爾班已經威脅，若歐盟不能迫令烏克蘭重開俄羅斯輸歐天然氣管道，就否決全面制裁俄羅斯。他要求歐盟除了要烏克蘭重開天然氣管道，更要保證不再關閉及不可施加破壞。

歐盟整體天然氣價格攀升及供應緊張，嚴重影響了化工、金屬冶煉、玻璃及塑料工業的運作，後果也非常嚴重，特別對如今已經不景氣的汽車工業更是百上加斤，福士汽車就要在德國本土關廠裁員。

另一個受到災難性影響的是農業，由於俄烏戰爭，使烏克蘭肥料生產陷於停頓狀態，加上對俄羅斯肥料入口的制裁禁運，歐盟農業生產面臨肥料大幅漲價，兼且供應短缺。歐洲整體農業估計將無法順利春耕，恐陷入危機，大小農莊面臨倒閉威脅，大量農業人口失業。

歐盟跟隨美國政府制裁俄羅斯能源，如果得不到紓緩解決，將使工業和農業生產大幅倒退，亦將有大量工人及農民失業，食物價格上漲，通脹自然加劇。這些都會在今年春天全面浮現，歐盟會面臨大型示威、罷工浪潮及社會動亂，歐盟及各成員國政府將無法承受。

最諷刺的是，美國總統特朗普還威脅要歐盟增加入口美國貴價能源，否則加徵關稅，此外還要它們增加軍事開支至GDP的5%。但多謝美國對加拿大的油氣加徵關稅，歐盟已經有政黨聲音提出要反制美國，改入口加拿大油氣能源代替美國，並加快撤銷禁制俄羅斯能源入口，以免歐洲沉淪。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻