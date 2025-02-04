最強寒流來襲　北海道半日增逾1米積雪破紀錄

日本和南韓同受寒潮來襲，南韓多地周一（3日）發布寒潮預警，首爾體感溫度周二（4日）料跌至-19℃。日本周二起將迎來今季最強寒流，北海道多地錄得破紀錄大雪，其中帶廣市僅短短半天已增加逾一米積雪。

日本氣象廳預計，西日本地區氣溫將驟降，北日本到西日本的日本海一側可能出現強降雪，關東甲信地區的內陸地區也可能下雪，呼籲民眾注意大雪造成的交通影響、停電、樹木倒塌和雪崩等風險，並提前做好防寒準備。北海道帶廣市截至周二早上8時的12小時內錄得112厘米降雪量，芽室町錄得105厘米，帶廣機場錄得76厘米，本別町錄得85厘米，浦幌町和白糠町分別錄得68和67厘米，均為有紀錄以來最多。新潟縣上越市安塚3小時內亦錄得19厘米降雪，石川縣白山市河內則有14厘米。

另在南韓，預計本輪寒潮繼續發威，全國周二清晨最低氣溫介乎-18℃至-4℃，日間最高氣溫介乎-7℃至2℃，比往年同期偏低3至10℃，其中首爾和仁川料有-12℃至-6℃，但受強風影響，體感溫度會更低。直至周三（5日），全羅道、忠清南道西海岸、濟州等地還將迎來暴雪天氣。