華下周一起向美商品加徵最多15%關稅　向世貿提訴

美國對中國進口商品加徵10%關稅的措施，已於美東時間周二（4日）凌晨零時1分（香港時間周二下午1時1分）生效。中國財政部周二宣布，下周一（10日）起向原產美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅。中方表明，為捍衞自身合法權益，已將美徵稅措施起訴至世界貿易組織爭端解決機制。

據財政部網站消息，國務院關稅稅則委員會發布公告指，美國政府上周六（1日）宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，此舉嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，中方下周一起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。其中對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅，對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

中國商務部新聞發言人回應中方在世貿起訴美加徵關稅措施，再度批評美方做法嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。發言人指出，美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法，願與其他世貿成員共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰。