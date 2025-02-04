研究揭侏儒黑猩猩　能夠讀懂人類思想

讀懂他人心思是一項複雜技能，人類兒童一般3歲左右才開始運用這項技能，曾被認為是人類獨有的能力。惟根據美國約翰斯霍普金斯大學社會與認知起源小組科學家團隊周一（3日）發表在《美國國家科學院院刊》的一項新研究，侏儒黑猩猩能夠讀懂人類思想，並利用這些知識與對方交流，從而獲得美味食物，為證明猿類可像人類一樣直覺地「讀心」，提供了迄今為止最有力證據。

實驗對象為3隻雄性侏儒黑猩猩，期間分別與研究員面對面坐，兩者相隔的桌上倒放了3個杯，另有人在其中一個放入零食，再打亂順序，讓研究員猜出放有零食的杯子，找到就可餵給面前的侏儒黑猩猩。結果發現，侏儒黑猩猩能通過觀察對面研究員表情，順利找到正確杯子；當察覺對方不知食物去向時，則會迅速用手指向正確杯子提示。

研究結果表明，猿類可同時在腦中持有兩種相互衝突的世界觀，即清楚知道食物在哪，同時發現同伴對同一情況的看法缺少這些訊息，會積極分享以改變其行為。研究亦首次在受控環境複製了類似的野外發現，即當附近有蛇等潛在威脅，黑猩猩能讀懂同伴對此一無所知的心思，向牠們更頻繁發聲警告。

論文作者之一克魯彭耶（Chris Krupenye）表示，感知彼此知識差距的能力是人類最複雜的社會行為核心，亦是人類合作、溝通和策略性合作核心，這種心智理論支持人類教學和語言等許多獨特能力，故許多人認為動物不具備這種能力。但今次研究表明人類和其他猿類擁有共同的豐富心智基礎，此能力是數百萬年前在與人類共同祖先進化而來。團隊非常高興能進一步證實猿類心理複雜性，表示未來將深入探索猿類動機，以及牠們如何思考其他個體的想法。