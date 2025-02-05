【東方日報世界視線】德大選競爭激烈　主流打壓反對派

德國2月23日聯邦議院選舉前的競選宣傳，已到了如火如荼的階段，今次大選是新興的民粹主義左右兩翼，夾攻傳統親美反俄的所謂中間派政黨的政治鬥爭。

傳統親美反俄的所謂中間政黨，包括中間偏右的基督教聯盟黨（由基民盟及基社盟組成，約30%支持度）及自由民主黨（約4至5%支持度），中間偏左的社會民主黨（約15至16%支持度）及綠黨（約14至15%支持度），它們的共同特點是親美，支持歐盟，非常反俄並因此一直拱火俄烏戰爭，長期以來配合烏克蘭政府報喜不報憂，到如今還遮掩烏軍全面潰敗的現實，它們更操控所謂「公營」傳媒，一直配合全球主流傳媒醜化俄羅斯和中國政府。

正正由於這些德國主流黨派多年來一直控制政壇及傳媒，因此它們對近年崛起的「另類選擇黨」（支持度已經衝上20%），以及去年初才成立的「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（支持度約6至8%），均極盡抹黑及打壓之能事。德國及西方主流傳媒，成功打造出深入民心的偏見，認為另類選擇黨是新納粹法西斯，莎拉‧瓦根克內希特聯盟是共產黨，都是政治極端主義黨派。但無獨有偶，這兩個新興黨派均批評美國新保守主義、好戰的美國及德國政府，搞北約東擴引發俄烏戰爭；以及反對德國援烏抗俄，要求立即停火議和。

以此觀之，拱火好戰的傳統德國黨派算是中間溫和黨派嗎？反戰促和的另類選擇黨、莎拉‧瓦根克內希特聯盟是極端主義黨派嗎？

在其他政治議題方面，另類選擇黨及莎拉‧瓦根克內希特聯盟均主張停止制裁俄羅斯，立即輸入平價的俄國油氣以挽救德國衰退的工業及通脹威脅，因為制裁和道德、人權、和平無關，只是令美國油氣商大賺特賺，更摧毀了德國工業和民生經濟。它們同時要求美軍撤離德國軍事基地，令德國可以真正擁有國家主權。

可惜的是，目前這兩個政黨加起來只有約27%的支持度，更在競選宣傳中嚴重受壓，德國公營電視台往往在報道上不全面反映它們的呼聲，也往往不邀請它們的黨魁政要參與政治辯論，明顯違背基本政治公平競爭及言論自由的原則。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻