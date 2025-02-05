阿航空難機身損傷或由外部物體導致 非鳥擊造成

哈薩克斯坦交通部當地時間周二（4日）晚公布2024年12月25日發生在阿克套近郊的阿塞拜疆航空公司客機失事的初步調查報告。報告指事故與鳥類撞擊及氧氣瓶爆炸無關，機身損傷或由外部物體導致。

報告指出，該客機當日執飛阿塞拜疆巴庫至俄羅斯格羅茲尼航線。客機兩次嘗試降落格羅茲尼機場未果，在與調度員多次溝通後，機組人員決定返航巴庫。途中，客機主要控制系統出現故障，機組人員決定前往哈薩克斯坦阿克套的備用機場進行緊急降落。

報告稱，客機在着陸過程中與地面發生碰撞，解體為多個部分。事故導致機身中部、前部、右翼及駕駛艙下部被大火燒毀，右側發動機受損嚴重，左側發動機部分完好。初步調查發現，客機尾部、穩定器、方向舵、左翼及左側發動機等部位存在多處貫穿性損傷，其中部分損傷呈規則矩形。目前，調查人員已從損傷區域提取出外來異物，正在分析其成分及來源。

報告提到，失事客機於2013年製造，持有有效適航證書，並按規定進行定期維護保養。機組人員在飛行前完成了所有必要準備，機長擁有超過1.5萬小時的飛行經驗，副機長累計飛行時間為828小時。