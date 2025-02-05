石破茂明訪美　擬確認美參與日防衞不動搖

共同社周二（4日）引述多名日本政府相關人士指，日美兩國政府正協調，擬在配合日本首相石破茂與美國總統特朗普周五（7日）會談發表的聯合聲明中，寫入「美國對日本防衞的參與不動搖」。關於寫明美國以包括核武的戰力參與延伸威懾，雙方也將展開協調。石破茂有意邀請特朗普在年內訪日。

石破茂周四至周六（6至8日）訪美，並就首腦會談強調將構建牢固的信賴關係，把日美同盟提升至新高度。考慮到特朗普要求北約成員國增加國防預算，石破茂擬於會談中說明基於2022年制定的《國家安保戰略》，擁有反擊能力和增加防衞費及相關經費使其達到國內生產總值（GDP）2%的方針，就為加強日美同盟威懾力採取的措施謀求理解。

報道指，2017年2月時任日本首相安倍晉三與特朗普會談後發表的聯合聲明中，寫明「美國動用一切種類軍事力的對日本防衞的參與不動搖」。特朗普重返白宮後對日政策尚不明確，日方希望重新確認日美繼續開展安全保障合作。石破茂亦協調在會談中，提議在半導體、人工智能（AI）等尖端技術領域推進日美合作，並確認台海和平穩定的重要性。