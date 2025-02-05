澳洲政府設備禁用DeepSeek　防華構成安全風險

中國初創公司DeepSeek推出的低成本人工智能（AI）模型引起安全疑慮，遭多國公務機關禁用。澳洲周二（4日）亦發布官方命令，禁止在所有政府設備上使用DeepSeek，稱為防止中國突破性AI計劃帶來的安全風險，被指是至今最嚴厲的同類措施。

澳洲內政部部長福斯特（Stephanie Foster）在該命令中指出，考慮威脅和風險分析後，確定DeepSeek產品、應用程式和網絡服務的使用，對澳洲政府構成不可接受的安全風險。她要求所有非企業聯邦實體，周三（5日）必須識別並刪除所有澳洲政府系統和移動設備上的DeepSeek產品、應用程式和網絡服務實體，並防止政府系統和移動設備訪問、使用或安裝DeepSeek產品。

外界質疑DeepSeek是否透過新加坡中介商取得受美國出口管制的英偉達晶片，美方已展開調查，有國會議員要求收緊英偉達晶片出口作為反制。新加坡貿工部日前回應指，該國是國際商業中心，歐美大型企業在當地均有大量業務；強調該國始終堅守法治，對藐視法律的個人與公司採取果斷行動，海關和執法機構將繼續與美國密切合作。