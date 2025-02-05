華盛頓空難打撈全部遺體　兩機場員工洩錄影被捕

美國華盛頓列根國家機場上月29日有美國航空客機與美軍黑鷹直升機在空中相撞墮河，67人死亡，截至周二（4日）已打撈出全部遺體，並確認其中66人身份。調查人員正從聯邦航空局雷達設施獲取更多詳細數據，並計劃擴大調查範圍。警方分別拘捕兩名機場員工，涉嫌向美國有線電視新聞網絡（CNN）洩漏空難一刻的閉路電視錄影。

全國運輸安全委員會（NTSB）周一（3日）完成對空中交通管制員的問話，獲得涉事兩架飛機機組人員培訓、飛行日誌、維修和歷史紀錄。NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）稱，正從位於維珍尼亞州的波托馬克終端雷達管制中心獲取更多詳細數據，以更準確地了解空難經過，並計劃公開數據。NTSB計劃調查列根國家機場周圍先前發生的未遂飛行事故，並可能擴大至其他有軍用直升機和空中交通的地區，同時安排向美國航空公司和陸軍問話，了解直升機訓練任務的標準操作程序。

CNN上月31日公開來自機場閉路電視的空難一刻片段。華盛頓大都會機場管理局周一宣布，該局21歲僱員姆本格（Mohamed Lamine Mbengue）上月31日因涉嫌未經授權複製機場管理局紀錄，被控非法侵入電腦罪，他一度關押在阿靈頓縣成人拘留中心，後來獲准保釋。45歲公務員薩沃伊（Jonathan Savoy）則於周日（1日）被捕，同樣被控非法侵入電腦罪，獲准保釋候查。