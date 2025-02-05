月球今呈現「X」形地貌　美企首模擬月面重力任務

月球精彩天文現象引人入勝，對於身在內地觀察者而言，月球周三（5日）會迎來上弦月，呈現今年第一場獨特光影現象「月面X」。專家指，周三下午5時至6時是最佳觀賞時間，建議感興趣民眾使用大口徑天文望遠鏡觀測拍攝。

天津市天文學會理事宋媛媛介紹，上弦月過程中，每當陽光逐漸照亮月球表面的拉卡耶環形山、普爾巴赫環形山和比安基奴斯環形山頂部，月面缺口就會出現類似字母「X」的地貌特徵。她認為現象不僅為天文愛好者提供觀測月球地貌特徵機會，還增加公眾對月球表面形態理解。由於每次「月面X」現象出現時間非常短暫，僅持續約1小時，而且上弦月時刻和月球位置條件苛刻，因此觀測機會十分難得。今年內地公眾仍有5次機會觀測「月面X」，分別是4月5日、6月3日、8月1日、9月29日和11月27日。

另外，美國私人太空公司藍色起源的運載火箭新謝潑德號，當地時間周二（4日）上午11時在德州西部發射中心升空，首次執行模擬月面重力任務。火箭上升至海拔105公里最高高度後，太空艙與助推器分離並開始旋轉降落，在約兩分鐘內模擬月球重力狀況。

藍色起源高級副總裁喬伊斯（Phil Joyce）指出，新謝潑德號能夠模擬月球重力環境，對於重返月球而言十分獨特且寶貴，令研究人員能夠以極少成本測試月球技術，快速迭代，並在大幅壓縮的時間框架內再次進行測試。