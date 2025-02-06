【東方日報世界視線】特朗普索保護費　向歐盟大張獅口

歐洲國家過去的軍費開支一直是審時度勢釐定，在冷戰時期，北約國家的軍費開支平均佔各國自身GDP的3至4%。到蘇聯解體後，東西方關係轉趨和睦，北約即使一直向東擴，但直至2014年俄羅斯佔領克里米亞，使北約與俄羅斯關係緊張之前，歐洲國家一直維持的軍費開支，都是佔GDP約1%，德國甚至為了增加國家福利，在這段時間把軍費開支長期定在佔GDP的1%。德國官方聲稱在歐洲東西關係緩和下，削減軍費可令社會享受高福利，即「和平紅利」。

2014年之後，北約國家開始議定要把軍費開支增加至佔GDP的2%。到了特朗普第一個總統任期，他威脅歐洲的北約盟友要把軍費提升至佔GDP的2%，才可以得到美國的保護。其後，為了支持拜登政府以俄烏戰爭消耗俄羅斯，歐洲國家自2022年開始大幅增加軍費開支，如今歐洲的北約成員國，平均軍費開支已超過之前承諾的佔GDP 2%，這對他們來說已經非常吃力。

特朗普重返白宮，竟要求歐洲北約成員國的軍費開支，須提高至佔GDP的5%。但諷刺的是，美國2023年的GDP是27.36萬億美元，而斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2024年4月在其網站公布的數字顯示，美國2023年的軍費開支是9,160億美元，也即只佔其GDP的3.3%而已，特朗普卻獅子開大口要求歐洲盟友達到5%！

歐盟裏的北約成員國，當然對特朗普的敲詐表現非常不滿，特別是德國這個歐洲經濟大國，它認為已盡了最大努力今年達標，軍費開支佔GDP的2%。就連很有機會於2月23日大選帶領基督教聯盟黨成為最大黨，並且當上德國總理領導新政府的默茨，也公開表示，由於德國經濟不景，他只會保持軍費開支佔GDP 2%的水平。

目前最積極增加軍費開支的，是歐盟的北約成員國波蘭和波羅的海三國，因為它們懼怕俄羅斯，並相信只有把軍費增加至特朗普滿意的水平，才可得到美國充分的軍事和核子保護傘。相反，遠離俄羅斯的西班牙、意大利和荷蘭，去年的軍費開支均未能達到佔GDP的2%。

此外，歐盟有強烈聲音要求如果真的要增加軍費開支，也不要花錢購買美國軍備，而是自己研發並製造更多就業機會。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻