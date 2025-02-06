澤連斯基非烏合法總統　俄對談判持開放態度

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三（5日）表示，雖然澤連斯基不是烏克蘭合法總統，但俄方仍對談判持開放態度。

澤連斯基周二（4日）受訪稱，如果與俄羅斯總統普京會談能為烏克蘭人民帶來和平，他願意會晤。佩斯科夫回應指，普京對澤連斯基的看法不帶任何情緒，考慮到特別軍事行動區的局勢，烏克蘭應首先展示對談判的開放態度。佩斯科夫提到澤連斯基拒絕舉行總統選舉，且他的任期已於去年5月屆滿，惟俄方仍準備展開談判。澤連斯基在訪問指出，烏克蘭加入北約進程需要數年甚至需要數十年，認為西方應歸還核武器、導彈系統並協助建立一支100萬人軍隊，以確保烏克蘭安全。

佩斯科夫直指澤連斯基無視核不擴散，發表瘋狂言論。他警告歐盟，討論核武裝烏克蘭不但荒謬且有潛在危險。1994年12月5日，俄羅斯、烏克蘭、美國和英國在布達佩斯簽署備忘錄，承諾在烏克蘭加入《不擴散核武器條約》並核裁軍後提供安全保障。蘇聯解體後，烏克蘭的核彈頭及運載工具數量僅次於美國和俄羅斯，位居世界第三。