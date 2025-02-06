多國反對特朗普加薩計劃　華府官員紛紛解畫

美國總統特朗普周二（4日）提出讓180萬巴勒斯坦人永久遷出加薩，由美國接管開發，又不排除派軍隊進駐，言論引來多國反對。華府官員周三（5日）紛紛解畫，國家安全顧問沃爾茲強調，特朗普沒有提出結束解決以巴衝突的兩國方案；白宮發言人萊維特表示，特朗普沒有承諾向加薩派遣地面部隊。

沃爾茲受訪時為特朗普辯護，指沒有人就加薩提出過現實的解決方案，而特朗普提出了一些非常大膽、新鮮的想法，認為他不應受到任何批評。他強調，沒聽到特朗普說這是兩國解決方案的結束，而他正在與中東的主要盟友接觸並徵求意見。美國國務卿魯比奧亦表示，特朗普只是提議美國「負責重建該地區」，並讓加薩民眾在此過程暫時撤離，但他未有就巴勒斯坦人是否以及如何返回加薩置評。

在白宮，萊維特出席簡報會時指，美國需要參與加薩重建工作，以確保該地區所有人的穩定，但特朗普沒有承諾要向加沙派遣地面部隊，也不意味美國納稅人將為這項工作提供資金，特朗普將與美國在該地區的合作伙伴達成協議。

多國都已表明反對特朗普的計劃。沙特阿拉位和約旦強調，反對任何驅逐巴人的行動；歐盟和加拿大堅持透過兩國方案解決加薩問題。聯合國秘書長古特雷斯周三不點名回應特朗普的方案，強調在尋求解決方案時，不能令問題變得更差。