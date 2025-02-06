CIA向全體員工提自願離職計劃　領8個月薪水走人

美國聯邦政府的「瘦身計劃」首次擴大到情報機關，中央情報局（CIA）周二（4日）向全體員工提出自願離職計劃，提出申請的員工不需工作即可領取8個月工資和福利到今年9月，然後離職。CIA局長拉特克利夫的助理指，局長要求白宮把方案擴大到CIA，他相信這將為建立一個更積極的間諜機構鋪路。CIA發言人表示，此舉是為機構注入新活力的努力之一。

除了自願離職計劃，助手透露當局還凍結已獲得有條件錄用的求職者聘用，如果申請人背景不符合CIA的貿易戰和破壞中國等新目標，申請可能會被撤銷。助手指，總統特朗普治下的CIA將更加關注西半球，目標是傳統上不被視為美國對手的國家，例如CIA會利用間諜活動為特朗普在貿易談判中提供額外籌碼，可能在持續的貿易爭端中監視墨西哥政府。CIA也將在打擊墨西哥販毒集團方面發揮重要作用。

代表數萬聯邦公務員的參議員凱恩（Tim Kaine）認為，特朗普的自願離職計劃沒有任何法定權力。華府官員則指，這些提議是為了向反對特朗普議程的人發出訊號，讓他們到別處找工作。該助手說，

美媒指，聯邦公務員對自願辭職的整體興趣較低，許多人都對自己在繼續獲得工資期間是否合法地從事其他工作，或未來可否在新政府任職有疑問。