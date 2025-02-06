航空安全管理方案　所有機場裝設探鳥設備

南韓濟州航空179人死亡嚴重空難，引起機場安全疑慮。南韓國土交通部周四（6日）發布航空安全管理方案，政府將在境內所有機場安裝熱成像儀和雷達，並把臨近機場的果園等會招惹雀鳥的設施轉移至安全距離外，以加強防範機場鳥擊風險。

國土部在國會舉行的「查明12·29客機失事真相和救濟受害者及遺屬特別委員會」會議上發布上述方案。根據方案，全國15處機場將至少配備1部熱成像儀，以監測鳥群活動。目前配備熱成像儀的機場只4四處，分別是仁川（4部）；金浦、金海、濟州（各1部）。政府還將推進在所有機場，安裝鳥類探測雷達。

此外，政府將推動相關制度改革，為防範鳥擊風險提供支撐。首先，年內通過立法盡量減少機場附近的易招鳥類設施。易招鳥類的設施包括果園、養豬場、食品加工廠、鳥類保護區等11種。截至目前，全國各大機場附近相關設施高達115個，但卻不存在對其進行處罰或勒令其轉移的法律依據。

政府還將積極動員可用財源，加快推進各大機場改良航向台和安裝特性材料攔阻系統（EMAS）項目建設。國土部推測，該項目將於2027年完工，耗資2,470億韓圜（約13.3億港元）。