美防長與巴拿馬總統通話　擴大安全合作護運河

美國國防部周三（5日）公布，美國防長海格塞斯當日分別與巴拿馬總統穆利諾和公共安全部長阿夫雷戈（Frank Alexis Abrego）通電話。雙方重申會保護巴拿馬運河，同意擴大美國軍方和巴拿馬安全部隊合作，穆利諾歡迎海格塞斯未來訪問巴拿馬。

聲明指，海格塞斯與穆利諾同意兩國關係強大，有許多共同安全利益，包括保護巴拿馬運河。他們同意擴大美國軍方和巴拿馬安全部隊的合作，強調美國國防部等部門與巴拿馬運河管理局之間廣泛和不斷擴大的合作。穆利諾指海格塞斯訪問巴拿馬可加強兩國的密切關係，確保共同保衞巴拿馬運河免受外部威脅。

與阿夫雷戈通話時，海格塞斯強調他的首要事務是在總統特朗普領導下確保美國國家安全利益，包括確保巴拿馬運河的暢通、不受外國干涉。二人重申兩國保衞運河的承諾，同意擴大美國軍方和巴拿馬安全部隊之間的合作。海格塞斯讚揚巴拿馬打擊跨國有組織犯罪和非法移民的努力，以及巴拿馬願意接受並並遣返來自美國的第三國移民並遣返回國。二人同意保持密切溝通，計劃在不久的將來會面。