去年44.6萬韓客遊上海　首爾爆反華示威毀春節商機

內媒周三（5日）引述上海市文化和旅遊局數據顯示，南韓遊客在去年最後兩個月趕超此前累計客流最多的美國和日本，以全年44.6萬多人次的過夜遊客總量成為去年來滬入境游最大客源國。惟南韓近日出現各種陰謀論稱中國干預了當地大選，加劇反華情緒，導致中國遊客的訪韓量大減，毀了春節商機。

據韓媒報道，首爾三清洞一帶的氛圍讓中國遊客感到恐懼，在憲法法院前舉行的反彈劾集會中，示威者看到揮舞太極旗，並舉起寫有「NO CHINA」等標語牌，並以粗口向疑似中國遊客大喊「滾回你們的國家」等。有上海遊客坦言心情當然差，是不好的旅遊體驗。由於反華情緒高漲，許多團體遊客紛紛取消訪韓預訂，原本期待春節假期商機的商戶陷入困境，指客人根本不願靠近。旅遊業界擔憂，如反華示威持續，可能對經濟造成長期打擊。

另一邊廂，內地擴大免簽政策後，南韓遊客來上海人數增長幅度明顯加大。上海去年9月接待南韓過夜遊客人次同比增長56.12%、10月同比增長67.09%，11月和12月的同比增長分別上升至91.18%和141.46%，增長趨勢顯著。來滬南韓遊客從去年9月的約3.6萬人次，逐月上升至12月的約7.1萬人次 。截至去年12月，來滬過夜南韓遊客總數逾44.6萬人次，在免簽啟動後的11月和12月實現趕超，位列全年度訪滬遊客第一，緊隨其後的美國和日本則分別有43.5萬和41.2萬人次。