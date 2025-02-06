政府效率部取醫保系統訪問權　查欺詐行為

美媒周三（5日）引述知情人士指，由富豪馬斯克領導的政府效率部已派員進駐美國聯邦醫療保險和補助服務中心（CMS），並取得該部門的支付和合同系統訪問權限。馬斯克在社交平台「X」留言指，CMMS正是存在大規模金錢詐騙的部門。

知情者透露，政府效率部人員本周已進駐CMS的辦公室，研究部門系統技術及流經相關系統的開支，重點查明欺詐或浪費行為，並審查該機構的組織設計和人員配置。政府效率部人員存取的系統之一是CALM，即CMS採購生命周期管理系統，包含有關合約的資訊。他們目前未獲授權訪問包含可識別的聯邦醫療保險或醫療補助參保者個人健康資訊資料庫，亦未存取敏感的醫療綜合總帳會計系統（HIGLAS）。他們的存取權限是唯讀的，即無法更改系統。

美媒指，CMS是一個高度政治和經濟敏感的機構，它是美國大部分複雜醫療保健經濟的神經中樞，2024財年支出約為1.5萬億美元（約11.7萬億港元），約佔聯邦總額的 22%。CMS有約6,710名員工，負責監管針對老年人和殘疾人的醫療保險計劃Medicare，以及針對低收入參保者的醫療補助Medicaid等領域。

CMS一名官員表示，該機構有兩名資深人員負責與政府效率部的協調工作，正在採取深思熟慮的方式，尋找可能更有效的支出機會，以滿足總統特朗普的目標。