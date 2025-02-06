專家研赫庫蘭尼姆古卷　用AI技術重現

公元79年，意大利維蘇威火山爆發，龐貝古城及埃爾科拉諾鎮被火山灰掩埋，而赫庫蘭尼姆古卷亦被燒焦。得益於人工智能（AI）技術，赫庫蘭尼姆古卷的捲軸之一「PHerc.172」被科學家以虛擬方式打開，其中的文字重新展現於世人眼前。科學家已初步解讀其中一些片段，認為這可能是一部哲學著作。

今次研究項目由美國肯塔基大學電腦科學家西爾斯（Brent Seales）領導。團隊將PHerc.172放置在一個特製盒中，並送往英國牛津郡一間科學研究機構，利用同步加速器產生強大的X射線，在不損壞捲軸的情況下探測捲軸。獲得掃描結果後，科學家再利用AI尋找墨水的微弱信號，然後以數碼方式重新繪製，使字母在電腦上顯現出來。

研究發現，PHerc.172中的文字是古希臘文，科學家已解讀其中一些單詞，但仍未能理解完整句子。最先需要翻譯的單詞之一是古希臘語「διατροπή」，它在幾列文本中出現兩次，且在其他赫庫蘭尼姆捲軸中出現過，其意思類似於困惑、激動或厭惡，但在PHerc.172中具體所指的含義仍然不明。

西爾斯表示，PHerc.172包含的可恢復文本量巨大，比科學家過去掃描的其他赫庫蘭尼姆捲軸還要多。他又坦言，儘管團隊取得令人興奮的成果，但仍需要做大量工作來改進軟件，以便能夠讀懂這部捲軸，以及其他赫庫蘭尼姆捲軸的全部內容。