【東方日報世界視線】土塞兩國棄歐盟　圖入金磚謀發展

歐盟面對金磚體系的挑戰愈來愈大，如今主要問題來自土耳其和塞爾維亞。

土耳其於1999年就獲得了歐盟候選國地位，2005年啟動入盟談判，但因為不同理由，例如政制不符合民主要求、選舉排斥某些政黨參與，一直未能加入歐盟，到2019年再次被拒，就拖延至今不果。土耳其官方及歐洲政治分析家均認為，這是因為歐盟不合理地排斥回教國家加入。

至於塞爾維亞，於2009年申請加入歐盟，2012年成為候選國，但至今仍未能加入，原因包括塞國與俄羅斯在外交上友好、2023年大選被指舞弊、國家欠缺法治和新聞自由，以及歐盟要求塞國承認分離出去的科索沃的獨立國家身份。

隨時產生骨牌效應

如今最令歐盟不滿的是，土耳其和塞爾維亞均希望加入金磚體系。事實上，土國的地理位置非常重要，它緊握地中海入黑海的通道，而且是歐亞運輸的要地。正因為土國的地理位置優越帶來經濟及軍事戰略價值，使它備受重視，很早就成為北約成員國。歐盟排斥土耳其加入，其實非常不利歐盟拉攏高加索地區國家，例如亞美尼亞、阿塞拜疆等的加入，以擴大歐盟的影響力，顯示歐盟已發展成為一個自成一體的政治經濟體系。

而抗拒塞爾維亞加入，完全暴露了歐盟是重視政治多於經濟意義，但排斥塞爾維亞其實是對它的孤立，亦使巴爾幹地區難以實現經濟合作與政治和諧。

相反，倘若土耳其與塞爾維亞加入金磚體系，會是歐盟經濟的損失及政治策略的失敗，也削弱了歐盟的地緣政治力量。土耳其如今在中國大力協助下，建設鐵路及海運設施，成為連接歐亞的樞紐，在「一帶一路」及「中間走廊」計劃發展下，未來若加入金磚體系，將使土國對高加索地區及中東的影響力大增，也更能發展其在非洲的影響力。至於塞爾維亞，倘若加入金磚體系，最大的意義是打破歐盟對其親俄立場的政經孤立，塞國商品可以開拓亞、非、拉三洲的市場，並能得到中國和俄羅斯的進一步支持。

此外，土塞兩國若加入金磚體系，更會是歐盟分化的開始，因為這將對匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、希臘等國產生巨大的吸引力，隨時會跟隨兩國步伐，申請加入金磚體系，令歐盟走向分裂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻