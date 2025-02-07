涉肢解公務員棄屍深山　無業男子落網

日本大阪府東大阪市警方上月在一間深山空屋發現一具遭到肢解遺體，頭顱及四肢四散。經調查，警方周一（3日）拘捕一名與死者住在同一公寓不同樓層的無業男子，並控以殺人棄屍罪名。

死者是52歲的神岡孝充，為國土交通省航空保安大學會計課長，原定去年12月底探望定居海外妻子，卻沒有成行。當發現遺體後，警方翻查閉路電視畫面，只見28歲男子大木滉斗曾於去年12月28日頭戴金色假髮，帶同疑似藏有死者遺體行李箱拖至山區，亦於本年1月10日在大阪市內某便利店自動櫃員機，透過死者提款卡多次提取現金。

直至周一，警方終於拉人，大木滉斗供認犯罪事實不諱。由於行兇動機未明，警方仍在調查兩人之間是否存在恩怨糾紛或金錢糾紛等。

，法醫鑑定死於窒息。其屍體身無寸縷，頭顱及四肢均被砍斷，四散現場各處，距現場約14公里的一間公寓內也有部分殘肢。他去年12月底原定休假往探望海外定居的妻子，但突然失蹤，住所仍遺留行李。

以殺人棄屍罪，拘捕和死者住同幢公寓不同樓層、28歲無業男子大木滉斗，

他對犯罪事實供認不諱，動機未明待查。

警方指，死者是52歲神岡孝充，為國土交通省航空保安大學會計課長，法醫鑑定死於窒息。其屍體身無寸縷，頭顱及四肢均被砍斷，四散現場各處，距現場約14公里的一間公寓內也有部分殘肢。他去年12月底原定休假往探望海外定居的妻子，但突然失蹤，住所仍遺留行李。

警方接報調查，發現閉路電視拍到大木滉斗去年12月28日戴金色假髮，帶同疑藏有死者遺體的行李箱拖至山區棄屍；上月10日疑在大阪市內某便利店的自動櫃員機用死者提款卡多次提取現金。目前，警方仍在調查死者和疑犯之間是否存在恩怨糾紛、金錢糾葛等矛盾。死者同事指他平常活潑外向、體貼下屬，和誰都能友好相處，不曾和他人結怨。