美跨黨派眾議員　動議禁聯邦設備用DeepSeek

美國跨黨派眾議員周四（6日）提出《政府設備禁用DeepSeek法案》（No DeepSeek on Government Devices Act），要求禁止聯邦政府設備使用中國人工智能（AI）模型DeepSeek。

民主黨籍眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）和共和黨籍眾議員拉胡德（Darin LaHood）動議禁止聯邦僱員在政府電子設備使用DeepSeek，指控中國政府能夠使用DeepSeek進行監視和散布虛假訊息，應把其排除出聯邦網絡。而在國家安全和研究目的之例外情況下，聯邦政府可研究DeepSeek。

戈特海默發鼙明指，中國已經明確表示將利用掌握的任何工具來破壞美國國家安全，散布有害的虛假信息，收集美國人的數據，絕對不能冒險讓中共滲透到美國政府官員的設備，危及美國國家安全。拉胡德則指，與中國的技術競賽是美國輸不起，這項合乎常理、得到兩黨支持的立法將禁止聯邦工作人員的手機使用DeepSeek，同時關閉該公司試圖利用訪問權限的後門操作。關鍵的是，國會必須保護美國人的數據，繼續確保美國的領導地位。