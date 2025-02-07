巴拿馬正式通知中國　退出一帶一路

魯比奧（左）向穆利諾（右）施壓要求減少中國對巴拿馬的影響力。

巴拿馬總統穆利諾周四（6日）宣布已正式通知中國不續簽「一帶一路」協議，並否認美國國務院周三（5日）聲稱該國政府船隻可免費通行巴拿馬運河，形容這是無法容忍的主張，他拒絕建立在謊言和虛假基礎上的雙邊關係。他又透露，周五（7日）將與美國總統特朗普通電話。

美國國務卿魯比奧日前訪巴拿馬時，明確要求巴拿馬削減中國影響力，穆利諾隨即宣布退出「一帶一路」。穆利諾周四指，巴拿馬駐中國大使館已向中方提交所需的90天通知，不續簽「一帶一路」協議。

知情官員指，魯比奧訪巴拿馬期間，兩國同意研究讓美國海軍艦隻免費通過巴拿馬運河的可能性，惟巴拿馬官員擔心需要法律研究，確保不會違反1977年巴拿馬運河協議，協議列明巴拿馬要公平對待所有運河使用者。運河官員指出，讓船隻免費通行是史無前例，可引發其他運河使用者對美國船隻給予優惠待遇的大量訴訟。

美國海軍的航空母艦等大型艦艇無法穿越運河，運河官員也指海軍通行並不常見，每年平均只有40艘，不到通行船隻總數的0.5%。免費通行可讓美國海軍每年節省1,300萬美元（約1.01億港元），而美國國防部預算為8,500億美元（約6.63萬億港元）。巴拿馬官員對特朗普政府在經濟利益如此微薄下執着於此感到困惑。

穆利諾表示，他已向美國防長海格塞斯表明自己無權單方面豁免任何人的通行費，並指示巴拿馬駐美大使向美國國務院提出抗議。穆利諾周五將與特朗普通話，知情官員指穆利諾會說明巴拿馬已同意特朗普要求的所有事情，包括削減中國影響力、擴大與美國國土安全部合作、與美國合作打擊毒販，以及透過合法途徑給予海軍艦艇優惠待遇。