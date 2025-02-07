哈馬斯斥特朗普接管言論　等同公開宣稱佔領加薩

美國總統特朗普周四（6日）在社交平台再度談及接管加薩的計劃，指以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥結束後，加薩將經由以色列轉交美國。哈馬斯回應指，特朗普有關接管加薩的言論等同公開宣稱要佔領加薩，形容不可接受。

哈馬斯發言人卡西姆周四表示，不需要任何別的國家來治理加薩，組織也不接受用一個佔領國來替代另一個佔領國；他呼籲緊急召開阿拉伯國家峰會，以應對特朗普的計劃，並指國際組織應採取行動抵制特朗普。卡西姆又強調，巴人不會離開加薩。

另一方面，以色列防長卡茨表示，已下令軍隊籌備計劃，允許自願搬走的加薩居民透過海陸空3種方式離開。他歡迎特朗普的提議，認為有助於在去軍事化，並在消除安全威脅的情況下重建加薩。他反駁西班牙、愛爾蘭、挪威等指責以色列的國家，指他們有法律義務允許加薩居民入境，若果拒絕就是暴露出他們的虛偽。

特朗普此前表示，加薩地帶在戰後，會由以色列移交給美國管理。美國會與來自世界各地的團隊合作重建當地，形容這將是「地球上最偉大、最壯觀的開發項目之一」。他強調，美國不須在當地部署軍隊，來維護地區安全。