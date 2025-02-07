疑預告貿易戰後續　官媒稱華商務部對美三大行動只是開始

美國對華貨加徵10%關稅的措施周二（4日）生效之際，中國商務部接連發聲，宣布採取一系列相應行動。內地官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周四（6日）發文指，商務部三箭連發，這些行動充分說明這場博弈不單單是關稅的博弈，這些行動可能只是開始。外界關注，文章是否預告貿易戰仍有後續。

文章認為，商務部三大行動各有側重，首先是將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單，兩者都與中國市場有聯繫。經濟與社會安全研究專家賈春陽表示，此舉完全是中國政府依法捍衞自身企業合法利益及正常市場經濟秩序，完全擔得起「審慎」二字。商務部第二個行動是在世貿組織就美國對華產品加徵10%關稅措施提起訴訟，對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡指出，雖然上訴機制停擺，但第一審專家組程序仍在運作，美國2018年對華加徵301關稅後，中國向世貿提訴，專家組裁決301關稅違規，向全世界揭示美方行為的非法性，表明美國單邊主義的惡劣性質。

至於商務部和海關總署對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制的行動，商務部研究院學位委員會委員白明則指，中國在這些稀有金屬類別的全球市場中有競爭優勢，甚至在部分類別處於支配地位，此舉是維護全球安全穩定的應有之義，上述都是中國維護自身利益的手段。