現逾2000個DeepSeek仿冒網站　60%IP在美國

內地初創公司DeepSeek推出的低成本人工智能（AI）模型引起轟動，內地網絡安全企業龍頭奇安信XLab實驗室周四（6日）發布報告稱，仿冒DeepSeek的網站、釣魚網站至少有2,650個，域名中有60%解析IP位於美國。DeepSeek就此首次發布公開闢謠聲明，強調一切聲稱與官方群組有關收費行為均屬假冒。

報告提到，上述仿冒網站利用相似的域名和介面誤導用戶，以傳播惡意軟件、竊取個人資料或騙取訂閱費用。大規模的仿冒域名註冊活動從上月26日開始，上月28日達峰，儘管隨後增幅減少，但仿冒域名的數量仍持續增加。除了美國，其餘主要分布在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國，仿冒域名呈現的全球化特點意味用戶可能面臨來自世界各地不同類型的網攻。

DeepSeek周四發布聲明稱，注意到部分與其有關的仿冒帳號和不實訊息對公眾造成誤導和困擾，澄清其社交平台只有3個帳號，一切相關訊息以官方帳號發布為準，任何非官方帳號、個人帳號發布的訊息均不代表公司觀點。另外，南韓政府多個部門同日屏蔽DeepSeek AI模型平台，包括教育部，已告知各級學校和教育部所屬機關相關措施，當局之後或要求中方配合評估。