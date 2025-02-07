美準備好加倍制裁俄　迫使結束俄烏戰事

美媒周四（6日）刊登美國烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）的訪問，他指總統特朗普準備好加倍制裁俄羅斯，而俄烏雙方都必須作出讓步，從而結束戰事。另一邊廂，他當日與烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）會面，馬爾卡羅娃形容雙方的討論全面。

凱洛格表示，俄羅斯的軍事行動有一重消耗戰的基因，願意犧牲大批士兵，6個月的史達林格勒戰役折損70萬人都不為所動，所以不能只有軍事施壓，需結合經濟、外交壓力。他坦言，如果以1到10來衡量美國對俄經濟施壓的嚴重程度，相信只有3分，仍有加強制裁力度的空間。特朗普上周在白宮會見了包括國家安全團隊官員，包括副總統萬斯、財長貝森特等，討論如何利用所有國家力量來結束戰爭。

凱洛格續指，烏克蘭在談判前需要繼續對俄羅斯施加軍事壓力，特朗普首先希望停止殺戮，然後再着手進行未來的談判，因為「不能通過殺戮來擺脫這場戰爭」。他強調，俄烏之間沒有某種形式的談判，戰爭就不會結束，而任何談判方都必須讓步。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周四指出，俄方不接受臨時停火協議，因為這樣只會讓西方重新武裝基輔，直至再次爆發衝突，俄方需要可靠、具法律約束力的協議和機制來確保危機不會再次發生。她說，莫斯科對特朗普政府一再承諾結束俄烏戰事持保留態度，特朗普名其團隊發表許多聲明，但幾乎沒有採取任何實際行動。

另外，俄羅斯傳媒引述國家杜馬議員報道，俄羅斯總統普京和特朗普的峰會準備工作已經進入後期階段，很可能在本月或3月舉行，議題除了俄烏終戰，也可能包括核武軍備控制、全球能源價格、中東局勢。